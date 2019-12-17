شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تغلق حسابات رجل أعمال مالطى متهم بقتل صحفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولان مصرفيان إن بنكا فى دبى، أغلق فى وقت سابق هذا العام حسابات لشركة سرية للمعاملات الخارجية مملوكة لرجل أعمال مالطى منذ اتهامه بقتل صحفية استقصائية.
واتهم رجل الأعمال يورجن فينيش الشهر الماضى بالتواطؤ فى قتل الصحفية دافنى كاروانا جاليتسيا في عام 2017، وكانت الصحفية كتبت عن الشركة (17 بلاك ليمتد) قبل وفاتها بفترة وجيزة، وينفى رجل الأعمال الاتهام.
وقال المسؤولان المصرفيان لرويترز إن بنك نور كان قد سلم فينيش، قبل اتهامه بالقتل، شيكين بقيمة إجمالية 6.1 مليون درهم (1.7 مليون دولار) عندما أغلق في أبريل 2019 حسابات باسم (17 بلاك).
وقال أحد المسؤولين وهو على فيصل باعلوى رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة فى الإمارات إن البنك قرر إعادة المبلغ واعتبر العميل "عالي المخاطر". وحدث ذلك بعد أشهر من نشر تحقيق لرويترز يعرف فينيش على أنه صاحب الشركة
وقالت مصادر بارزة من الشرطة في مالطا لرويترز إنها تحقق فيما إذا كانت أنشطة شركة (17 بلاك) دافعا محتملا لقتل الصحفية وينفي فينيش ارتكاب أي مخالفة.
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