العاهل السعودي يستقبل وزير خارجية اليونان

الرياض / الخليج 365 استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس. وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بحث الملك سلمان مع ديندياس "أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات". Advertisements كما شهدت المباحثات "استعراض المستجدات في المنطقة"، دون تفاصيل. ولم يوضح المصدر تفاصيل أكثر بشأن زيارة المسؤول اليوناني. غير أنه ذكر أن الاستقبال، حضره من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، بجانب سفير اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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