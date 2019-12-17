صحيفة: إسرائيل زادت إنفاقها على المستوطنات في الضفة الغربية

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

كشفت صحيفة عبرية، الثلاثاء، عن أن الحكومة الإسرائيلية زادت إنفاقها على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن الحكومة أنفقت في الربع الأول من العام، 111.5 مليون دولار أمريكي على المستوطنات المقامة على أراض الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وذكرت أن تل أبيب قدمت هذه المعلومات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي لا تعارض سياسة إسرائيل الاستيطانية.

وأشارت الصحيفة أن هذا "كان أعلى إجمالي إنفاق في الربع الأول منذ عشر سنوات".

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واستنادا إلى المصدر، فإن إسرائيل أنفقت 515 مليون دولار أمريكي على المستوطنات في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وترفض الحكومة الإسرائيلية المطالبات المتكررة من الفلسطينيين والمجتمع الدولي بوقف الاستيطان المخالف للشرعية الدولية، في الأراضي المحتلة.

ومنذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، أقامت تل أبيب 132 مستوطنة و121 بؤرة استيطانية يقيم فيها 427 ألف يهودي، بحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية.

وتؤكد المؤسسات والقرارات الأممية، على أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، ومخالفة صريحة للقوانين الدولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.