بالصور .. انهيار السور الخارجي وسقف المواقف بجامعة «المعرفة» في الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية شهدت جامعة ” المعرفة ” بالرياض انهيار ” السور ” الخارجي وسقف المواقف؛ مما تسبب في احتجاز عدد من موظفي أمن الجامعة. وباشر مدني الرياض الحادث، وتم انقاذ ٤ أشخاص أحدهم حالته حرجه. ومازالت أعمال البحث جارية عن مفقودين أسفل السور والسقف المنهار.

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