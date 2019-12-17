القبض على مروج مخدرات دهس رجل أمن بالباحة

صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت الجهات الأمنية بالباحة ، من القبض على مروج مخدرات، وبحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة . وأكد مصدر أمني ، أنه تم القبض على الجاني في تهامة الباحة بعد دهسه رجل مكافحة المخدرات في نقطة أمن ناوان وفراره من الموقع، كما ضبط بحوزته قرابة 1000 حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة، فيما نُقل رجل الأمن إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج .

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