«الصحة» تعلن عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن أسماء المرشحين والمرشحات من المواطنين لوظائف التمريض.

ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات لـ إحضار أصول وصور المستندات التالية:

– وثيقة التخرج.

– السجل الأكاديمي.

– الهوية الوطنية.

– شهادة التصنيف وبطاقة التصنيف سارية.

– الخبرات السابقة.

– طباعة بيان التأمينات الاجتماعية أو بيان الخدمة موضح به المسمى الوظيفي.

– بطاقة رقم الآيبان للحساب البنكي.

– صورة شخصية.

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ويتم احضار هذه المستندات في مقر الجهة المرشح لها، وذلك ابتداءً من الأحد المقبل.

للاطلاع على أسماء المرشحين للوظائف، من خلال الرابط التالي: هنا

للاطلاع على أسماء المرشحات للوظائف، من خلال الرابط التالي: هنا