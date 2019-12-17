التحقيق في وفاة مواطن بعد سقوطه من سطح عمارة

صحيفة الخليج الالكترونية بدأت شرطة محافظة جدة في التحقيق بملابسات وفاة مواطن جراء سقوطه داخل “منور” عمارة سكنية بحي المروة. وتعود التفاصيل إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغاً أفاد بوجود شخص متوفى داخل “منور” عمارة سكنية بسبب سقوطه من السطح، وقد انتقل الهلال الأحمر لموقع الحادثة وأكّد الوفاة. إلى ذلك بدأ مركز شرطة النزهة التحقيق في ملابسات الحادثة، للتأكد من حيثيات القضية.

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