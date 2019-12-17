«مدني الرياض» يُنقذ 4 أشخاص إثر انهيار السور الخارجي لجامعة المعرفة (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حادث انهيار سور خارجي وسقف المواقف لمبنى جامعة “المعرفة”، حيث تم إنقاذ 4 أشخاص أحدهم حالته حرجة. ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع “تويتر” صوراً لعمليات الإنقاذ المستمرة، وإسعاف الجرحى والمصابين. Advertisements

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