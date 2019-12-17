فيس بوك التطبيق الأكثر تحميلاً خلال 10 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

أظهر تقرير جديد صادر عن شركة "آني آب" للأبحاث، بأن تطبيق فيسبوك هو التطبيق الأكثر تحميلاً على الإطلاق خلال السنوات العشر الماضية. ووفقاً للتقرير، جاءت تطبيقات واتس آب وماسنجر وإنستغرام وتويتر ويوتيوب و يو سي براوزر، وتيك توك، وساكيب، ضمن التطبيقات العشرة الأولى المفضلة لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. كما أظهر التقرير بأن المستهلكين ينفقون أكبر قدر من المال على الاشتراك في العديد من التطبيقات مثل نيتفليكس وتيندر. إضافة إلى ما سبق، أظهرت الإحصائيات بأن ألعاب الهواتف مثل كاندي كراش وبوكيمون غو، و ساب وي سيرفرز، و كلاش أوف كلانز، هي الأكثر تحميلاً على الهواتف الذكية خلال العقد الماضي. وتصدرت تطبيقات باندورا وسبوت فاي، و إتش بي أو ناو، قائمة التطبيقات المدفوعة الأكثر تحميلاً في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

