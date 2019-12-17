لهذا السبب عليك السماح لطفلك بالنوم بين ذراعيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

عادة ما يعمد الوالدان لشراء سرير باهظ الثمن لطفلهما لضمان حصوله على نوم مريح وهانئ، لكن الكثيرين لا يعرفون بأن حضن الأم هو أفضل مكان ينام فيه الطفل في شهوره الستة الأولى. يقول الخبراء بأن نوم الطفل الرضيع في حضن أمه، قد يكون أفضل مكان يرتاح فيه وخاصة في الشهور الستة الأولى من عمره، وذلك يعود للرابط الذي يستمر بينه وبين أمه بعد ولادته، والذي يذكره بدفء الجسم والأمان الذي اعتاد عليه داخل الرحم. وبحسب الخبراء، فإن الطفل الرضيع قد يأخذ قيلولة مرتين أو ثلاث مرات على الأقل يومياً، لذا من المفيد أن ينام في حضن والدته أو على صدر والده مرة على الأقل. وحذر الخبراء من تعويد الطفل على النوم في حضن والدته على الدوام، لأنه سيطور هذه العادة ويكون تركه في السرير أمراً صعباً للغاية لأنه سيستيقظ ويبدأ بالبكاء على الفور، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.

