الأقمشة الحريرية تخفّف الهبّات الساخنة لسن اليأس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

توفر الأقمشة الحريرية وسيلة لتخفيف بعض أعراض سن اليأس مثل الهبّات الساخنة، والتجاعيد. وتنصح التوصيات باستخدام كيس من الحرير للوسادة، إلى جانب ارتداء ملابس من الحرير كلما أمكن، ولا يتعلّق ذلك بالرفاهية، بقدر ما هو أداة لتقليل أثر الهبّات الساخنة التي تعتبر من أهم أعراض سن اليأس، وتضع صعوبات في طريق النوم والراحة ليلاً. لا تقتصر فوائد كيس الوسادة المصنوع من الحرير على بشرة الوجه، بل تمتد إلى الشعر، وتحمي بثور الوجه من الانفجار أثناء النوموإلى جانب تقليل أثر الهبّات الساخنة، توفر الأنسجة الحريرية للوسادة مضادات للتجاعيد، فهي تحتوي على عناصر طبيعية (أحماض أمينية) تحتك بالوجه طوال فترة الاستغراق في النوم تسرّع من عملية التمثيل الغذائي لخلايا البشرة، وتمنح الجلد فرصة للتنفس. ولا تقتصر فوائد كيس الوسادة المصنوع من الحرير على بشرة الوجه، بل تمتد إلى الشعر، وتحمي بثور الوجه من الانفجار أثناء النوم. لذلك، لا تترددي في الاستغناء عن كيس الوسادة المصنوع من القطن، واستخدام كيس آخر من أنسجة الحرير بدلاً منه، كما يُنصح بارتداء الأقمشة الحريرية خلال سن اليأس كلما أمكن لتقليل أثر الهبّات الساخنة.

