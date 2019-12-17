اكتشاف الطريقة التي يقلل بها زيت السمك الالتهابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

يُنصح بتناول مكملات زيت السمك للحصول على عدة فوائد منها تقليل الالتهابات، ما ينعكس إيجابياً على صحة القلب. وقد كشفت نتائج دراسة جديدة عن الآلية التي يحقق بها زيت السمك هذه الفائدة، حيث تبين أن الجسم خلال تحطيمه للدهون التي يحتويها الزيت يقوم بإنتاج جزيئات مضادة للالتهابات. وأجريت الدراسة في جامعة كوين ماري بلندن، ونُشرت في دورية "سيركوليشن ريسيرش"، وأظهرت أن عملية تحطيم دهون أوميغا3 التي يحتوي عليها زيت السمك تنتج جزئيات تدعم عمل خلايا الدم البيضاء، والتي تُشكل أحد أهم عناصر المناعة في الجسم. ويقوم جهاز المناعة نفسه بإنتاج الالتهابات كوسيلة دفاعية، ويحدث ذلك عند التعرّض لسموم أو مواد ملوثة، أو إصابات وجروح، أو تعرّض خلايا الجسم لهجوم من الجراثيم والبكتريا، أو حدوث تلف في الخلايا. وعند انتهاء الخطر المسبب لإنتاج هذه الالتهابات، تلعب الجزيئات المضادة للالتهابات دوراً هاماً في التخلص منها، وتُسمّى هذه الجزيئات SPMs، ويساعد تناول دهون أوميغا3 أو زيت السمك على إنتاجها.

