أفضل علاجات طبيعية لضبط السكر بالدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

خسارة الدهون المتراكمة حول البطن من أفضل الطرق التي تحسن ضبط نسبة الجلوكوز بالدم، وتسهل التحكم في السكري، وتفيد دراسات بأنه إذا تم التخلص من غرام واحد فقط من الدهون على البنكرياس يتحسن إفراز الأنسولين، ويستعيد الجسم قدرته على ضبط السكر. لكن توجد صعوبة في إنقاص الدهون من هذا الجزء من الجسم. بينما توفر الأعشاب والعلاجات المنزلية طرقاً طبيعية لضبط نسبة الجلوكوز. إليك أهمها: ملعقة أو اثنتين من بذور الكتّان في اليوم تزوّد الجسم بكمية كبيرة من الألياف التي تقلل ارتفاع السكر في الدم بنسبة تقدر بحوالي 28 بالمائة* حبق الأزهار أو أوراق الريحان عشبة هندية تُعرف أيضاً باسم "تولسي" أو "هولي بازل"، من أفضل العلاجات الطبيعية التي تنشّط البنكرياس لإفراز الأنسولين، وتزيد حساسية خلايا الجسم له. وتتوفر منتجات من العشبة مثل زيت وشاي التولسي. * تناول ملعقة أو اثنتين من بذور الكتّان في اليوم يزوّد الجسم بكمية كبيرة من الألياف التي تقلل ارتفاع السكر في الدم بنسبة تقدر بحوالي 28 بالمائة. * تناول غراماً من القرفة يومياً لمدة شهر لخفض نسبة السكر المرتفعة بالدم. ويمكنك تناول كمية أكبر شرط ألا تتجاوز 4 غرامات في اليوم. * الشاي الأخضر من العلاجات الطبيعية المساعدة على ضبط نسبة السكر بالدم.

