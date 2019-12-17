مقاومات اللهب تؤثر في الكبد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت تجربة على الفئران أن المواد المقاومة للهب الموجودة في كثير من الأدوات والأثاث المنزلي، تترك آثاراً دائمة في الكبد تجعلها عرضة للتليف؛ ونُشرت النتائج بالتفصيل في مجلة «علم التخلق المتعاقب».

وتلقت الفئران الأم تلك المواد مباشرة عن طريق الغذاء؛ أما صغار الفئران فتعرضت لها بطريق غير مباشر إما عن طريق الحبل السري أو عن طريق حليب الأم فحدث لديها تغير في طريقة الاستقلاب الغذائي بالكبد وهو تغير دائم لا يمكن إصلاحه.

وتوقف استخدام مواد مقاومات اللهب في المنازل بالولايات المتحدة، على سبيل المثال، منذ عام 2013 وبالرغم من ذلك، هنالك تزايد مستمر في تواجدها في أنسجة الجسم، فهي مواد ثابتة بدرجة كبيرة وتتراكم داخل جسم الكائن الحي؛ ويعتقد الباحثون بأن ارتفاع مستوياتها يرتبط بارتفاع الدهون الثلاثية في مرحلة الطفولة والإصابة بالأمراض في المراحل العمرية المتقدمة.