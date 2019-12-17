السجن لشقيقين في أستراليا خططا لزرع قنبلة على متن طائرة شركة «الاتحاد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت السلطات الأسترالية بسجن شقيقين من سيدني لمدة لا تقل عن 30 و27 عاماً لتخطيطهما لزرع قنبلة في مطحنة لحوم على متن طائرة تابعة لشركة «الاتحاد» قادمة من أستراليا.

وأدين خالد خياط (52 عاماً) ومحمود خياط (34 عاماً) في مايو وسبتمبر على التوالي، بالتآمر بارتكاب عمل إرهابي بين يناير ويوليو 2017.

وقضت المحكمة بأن الشقيقين خططا لترك مطحنة لحوم محملة بالمتفجرات في حقيبة أخيهم، عامر خياط، دون علمه والذي كان يستقل طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية قادمة من سيدني إلى أبوظبي.

وفي المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز الثلاثاء، حكمت القاضية كريستين آدمسون على خالد خياط بالسجن لمدة 40 عاماً ومحمود خياط بالسجن لمدة 36 عاماً، ولا يكونا مؤهلان لإخلاء السبيل المشروط، لمدة 30 و 27 عاماً على التوالي، وفقاً لحكم المحكمة.

وقالت القاضية في جلسة النطق بالحكم: «لا يعني عدم إصابة أو مقتل أي شخص فعلياًَ نتيجة لهذه المؤامرة أنها لم تكن في غاية الخطورة».

وشمل المخطط شقيقاً آخر يدعى طارق خياط (47 عاماً) كان قد قاتل لصالح تنظيم داعش في سوريا، وقد وجّه أشقاءه في سيدني بزرع القنبلة ووفر لهم المتفجرات.

وذكرت السلطات أنه تم إحباط المخطط عندما وجدت السلطات أن الأمتعة زائدة الوزن وعندما قامت بتفتيشها أمرت باستبعاد مطحنة اللحوم.

وأصر الشقيقان أثناء المحاكمة على براءتهما مما نسب إليهما.