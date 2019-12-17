القمة الثقافية في أبوظبي 5 إبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن تفاصيل الدورة القادمة من «القمة الثقافية»، والتي ستنعقد في منارة السعديات خلال الفترة من 5 إلى 9 إبريل 2020 تحت شعار «الثقافة ودورها في دفع النمو الاقتصادي». تجمع القمة تحت مظلتها نخبة من الخبراء في مجالات الفنون، والتراث، والمتاحف، ووسائل الإعلام، والتكنولوجيا للخروج بأفكار واستراتيجيات جديدة، وتحديد السبل الأمثل لتمكين الثقافة من القيام بدور محوري في النهوض بالثقافات والمجتمعات حول العالم.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل الدائرة: «تواصل القمة في دورتها الرابعة تعزيز مكانتها كمنتدى عالمي لمعالجة أبرز القضايا المؤثرة في القوى الثقافية في الدولة والمنطقة والعالم. مرة أخرى نتعاون مع شركاء عالميين مرموقين للخروج بحوارات ملهمة نأمل أن تؤدي إلى نتائج ملموسة وفعالة، لاسيما أن شعار القمة هذا العام يمثل موضوعاً بالغ الأهمية لنا في الدائرة، باعتبارنا الجهة المعنية بتطوير المشهد الثقافي والصناعات الإبداعية في أبوظبي».

تتعاون الدائرة في تنظيم القمة مع منظمة اليونيسكو، والأكاديمية الملكية للفنون، ومؤسسة سولومون آر. جوجنهايم، و«ذي إيكونوميست إيفنتس»، و«جوجل». بينما تضم قائمة الشركاء الجدد كلاً من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد)، والمجلس الثقافي البريطاني، ومتحف اللوفر أبوظبي.

Advertisements

وتأتي قضايا النقاش في القمة الجديدة بناءً على الحوارات والقضايا التي طرحت خلال القمة التي أقيمت في إبريل الماضي، وبمشاركة 480 خبيراً من 90 دولة، حيث قدموا سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل.

ومن القضايا الرئيسية التي طرحها المشاركون في القمة السابقة تأمين الدعم المالي لمواجهة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة. وانطلاقاً من ذلك، جاء شعار القمة المقبلة ليعبر عن دور الثقافة في دفع النمو الاقتصادي.

وفي ضوء الرقمنة والتقنيات التحولية التي باتت تؤثر في جميع جوانب تطوير وإنتاج وتوزيع المنتجات والخدمات الثقافية، تحاول القمة في دورتها الجديدة تحليل هذا التحول وتأثيره في التنمية الثقافية والاقتصاد الثقافي. ومع أن هذه التطورات وفرت فرصاً كبيرة لقطاع الثقافة، مثل خفض تكاليف إنشاء وتوزيع المنتجات الثقافية، ولكنها أدت في المقابل أيضاً إلى غياب الأمان الاقتصادي للعديد من ممارسي المجالات الإبداعية والقطاع الثقافي الأوسع نطاقاً. ومع انخفاض التمويل الحكومي، باتت المؤسسات الثقافية تكافح من أجل البقاء بالاعتماد أكثر على التبرعات.

ومن الموضوعات التي سيتم طرحها على طاولة البحث في القمة إيجاد الوسائل المناسبة لتطوير اقتصادات ثقافية مستدامة، وسبل النجاح في إدارة تحول الاقتصاد الثقافي.