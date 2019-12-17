العويس: ندعم جهود «التعاون الإسلامي» لمواجهة التحديات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

انطلقت، أمس في أبوظبي، أعمال الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار: «جودة الحياة» التي تستضيفها دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع من 15 إلى 17 ديسمبر/‏‏كانون الأول، بحضور الأمين العام للمنظمة، ووزراء الصحة، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في المنظمة، وممثلي منظمات دولية. فيما تسلمت دولة الإمارات رئاسة الدورة لعامين.

قال عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الدورة، خلال الجلسة الافتتاحية، إن استضافة الإمارات لأعمال هذه الدورة تأتي في إطار تعزيز تكاتف الجهود بين الدول الأعضاء، للمضي قدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة والرعاية الصحية في العالم الإسلامي. مؤكداً سعي الإمارات لأداء دور فاعل ومؤثر في دعم جهود المنظمة، بمشاركة تجربتها وخبراتها في مواجهة التحديات الصحية، وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في إطار مشترك؛ لتحقيق التنفيذ الأمثل لخطط العمل الاستراتيجي في الصحة للمنظمة 2014- 2023.

وأوضح: إن اختيار «جودة الحياة» شعاراً لهذا المؤتمر، يتناغم مع شعار الدورة السابقة، وهو «الصحة في جميع السياسات» بإيلاء الصحة العامة أولوية في جميع الأنظمة والتشريعات؛ لتعزيز مستواها ومكافحة الأمراض والوقاية منها؛ حيث تمثل «جودة الحياة» المحور الأساسي في مسيرة النهوض والتنمية.

وأعرب عن ثقته بأن أعمال المؤتمر ستكون بناءة وحافلة بالقرارات الفاعلة التي تعزّز مسيرة التعاون، والتوصيات التي تحقق طموحات وآمال شعوب الدول الأعضاء، نحو مزيد من الترابط والتكامل، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وأهداف التنمية المستدامة، لإنجاز الاستقرار والنماء وجودة الحياة.

وتحدث الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة في المملكة العربية السعودية، عن الخطط والتحديات التي تعمل عليها وزارات الصحة في الدول الأعضاء؛ لمواكبة ما يشهده العالم من متغيرات في النمط الصحي.

فيما شكر الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام للمنظمة، دولة الإمارات على استضافتها للدورة، وكرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس، في كلمة مسجلة، استعداد المنظمة لتعزيز فرص التعاون مع دول المنظمة في التعامل مع الأمراض والاستجابة لمتطلبات الصحة العامة.

وشهدت الجلسة الثانية، اعتماد مشروعي جدول أعمال وبرنامج عمل المؤتمر.

واستعرضت عهود الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، المديرة العامة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، 4 اتجاهات عالمية ناشئة مرتبطة بالصحة وجودة الحياة، تتضمن تزايد أهمية الصحة النفسية، وتعزيز أسلوب الحياة الصحي والنشط، وتصميم المدن لحياة صحية مديدة، ونشوء قطاعات اقتصادية جديدة، مؤكدة أهمية الاستفادة منها وتعزيز الجاهزية لمواكبتها.

جاء ذلك، خلال مشاركتها في الكلمة الرئيسة لفعاليات الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة.

وقالت إن المفهوم الشامل لجودة الحياة في دولة الإمارات، ينطلق من رؤية قيادية واضحة ترتكز على ربط جهود التنمية والتحديث الحكومي بتعزيز جودة حياة الأفراد والمجتمع. مشيرة إلى أن التركيز على موضوع جودة الحياة عنواناً رئيساً، يعكس الاهتمام المتنامي عالمياً ولدى الدول الأعضاء في المنظمة بأهمية الصحة الجيدة في تعزيز جودة حياة الإنسان، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تتبنى هذه المقاربة ضمن مفهومها الشامل لجودة الحياة المتكاملة الذي تشكل الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة الإطار العملي لتحقيقه.



جودة الحياة والصحة النفسية



وكشفت، أن معظم الأفراد قد يتأثرون بالاضطرابات النفسية في مرحلة ما من حياتهم، بحسب الدراسات، ما قد يجعلها أكثر شيوعاً من أمراض السكري والقلب والسرطان مجتمعة. وقالت إن الكلف المتوقعة لها على الاقتصاد العالمي، قد تصل إلى 16 تريليون دولار بحلول عام 2030. مشيرة إلى إحصاءات حديثة قالت إن نحو مليار شخص يعانون نوعا من اضطرابات الصحة النفسية، وإن كلف الاكتئاب والقلق من إنتاجية الاقتصاد العالمي، تبلغ تريليون دولار سنوياً، والقلق أصبح أكبر مشكلات الصحة النفسية في العالم، حيث يعانيه نحو 300 مليون شخص، 62% منهم من الإناث.

وأكدت أن التحدي الأبرز الذي يترافق مع تطورات الحياة يتمثل في التوقعات بتزايد مستويات الشعور بالوحدة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الذين يعانون الوحدة أكثر عرضة بمرتين للموت المبكر، مقارنة بالذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية وثيقة.

وتطرقت إلى موضوع «إرهاق العمل» الذي اعتمد ضمن التصنيف الدولي للأمراض في مايو الماضي.

وأكدت أهمية استثمار الحكومات في ردم الفجوة الكبيرة بين الحاجة إلى العلاج النفسي ومدى توفيره.

وأوضحت أن أسلوب الحياة وتقليل التمارين البدنية المنتظمة أدى إلى زيادة كبيرة في ارتفاع الوزن، وتكلفة الطعام غير الصحي عالمياً تريليوني دولار سنوياً، و 20% من الوفيات في العالم ترتبط بعادات الأكل غير الصحية.

وأكدت أن قلة الحركة تكلف العالم 67.5 مليار دولار بسبب كلف الرعاية الصحية وخسائر الإنتاجية، فيما يشهد العالم 5 ملايين وفاة سنوياً بسبب العادات الغذائية غير الصحية. فيما تؤكد الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة يومياً يمكن أن تقي من الاحتمال المتزايد للموت المبكر المرتبط بانعدام الحركة.



الصحة وجودة الحياة في المدن

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وقالت الرومي إن المدن تؤدي دوراً رئيساً في دعم الحكومات بتقديم الخدمات وتسهيل حصول الأفراد على الرعاية الصحية وتعزيز فعالية الرعاية والتدابير الوقائية، لكن معظم المدن لا تساعد في طريقة تصميمها على تعزيز جودة الحياة، بسبب تشجيعها على انعدام الحركة، والمستويات المرتفعة للضوضاء وتلوث الهواء وندرة المساحات الخضراء فيها.

وأشارت إلى أن أفضل دول العالم في مؤشرات جودة الحياة هي التي تطبق معايير جودة الحياة في تخطيط مدنها.



صناعة العافية



وقالت إن الاهتمام العالمي بجودة الحياة أسهم في نشوء قطاعات اقتصادية جديدة، أهمها «صناعة العافية» التي تقدر قيمتها عالمياً ب 4.5 تريليون دولار، تتوزع على مجالات عدة منها العناية الشخصية والجمال ومكافحة الشيخوخة.

وأشارت إلى أن الزيادة المطردة بمعدلات القلق عالمياً أسهمت في نشوء قطاع اقتصادي جديد هو «اقتصاد القلق»، مؤكدة أن مثل هذه القطاعات تحمل إمكانات لدعم التنمية والنمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للدول وطنياً وعالمياً، كما يمكنها خلق فرص عمل جديدة. وقالت إن من الضرورة في الوقت الحالي أن تبدأ الحكومات بالاهتمام بهذه القطاعات الحيوية الناشئة عن طريق تنظيم الأنشطة والمهن الجديدة التي ستوفرها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتنميتها.



الصحة وجودة الحياة.. علاقة تبادلية



وأضافت عهود الرومي أن القطاع الصحي هو أكثر القطاعات ارتباطاً بالأفراد وجودة حياتهم، وأن العلاقة بينهما تبادلية.

وأوضحت أن العوامل المؤثرة في جودة الحياة مثل العلاقات الاجتماعية، تؤثر بشكل مباشر في الصحة وتتأثر بها، حيث وجدت الدراسات أن الأفراد الأكثر ترابطاً اجتماعياً يتمتعون بصحة جسدية ونفسية أفضل ويعيشون حياة أطول، وأن الأفراد الأصحاء يتمتعون بعلاقات اجتماعية أفضل، كما أن التمتع بصحة جيدة يعزز الأداء الوظيفي ويزيد الإنتاجية بما يصل إلى ثلاثة أضعاف، وفي المقابل يؤثر التوازن بين الحياة والعمل، والشعور بالأمان الوظيفي إيجاباً في الصحة، وخاصة النفسية.