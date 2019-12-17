الإمارات تقدم مستلزمات تعليمية لصالح 400 ألف طالب سوداني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت دولة الإمارات عن تقديم مستلزمات تعليمية للسودان لتغطية احتياجات 400 ألف طالب في المدارس السودانية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 55 مليون درهم، ما يعادل (15 مليون دولار)، يتم تمويلها من خلال صندوق أبوظبي للتنمية، وتتضمن توفير مقاعد دراسية.

وتسلمت الحكومة السودانية الشحنة الأولى من المستلزمات التعليمية ، والتي تُغطي احتياجات 10 آلاف طالب بحضور حمد محمد حميد الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى السودان والفريق الركن أحمد عابدون، والي الخرطوم المكلف، وسيتم استكمال توريد كامل الشحنات قبل نهاية شهر فبراير 2020.

وتأتي هذه الشحنة كجزء من المساعدات التي أقرتها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في شهر إبريل 2019 وقيمتها 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في السودان.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: إن الدعم المقدم للشعب السوداني يأتي بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

من جانبه، قال حمد محمد حميد الجنيبي، إن هذه المساعدات تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على دعم جهود الحكومة السودانية لتجاوز التحديات الاقتصادية.