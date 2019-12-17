شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة اليمن تندد بلقاء السفير السويسرى بطهران وممثل الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر
وقال وزير الإعلام، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)"ان اللقاء الذى عقد في العاصمة الايرانية طهران مخالفة سافرة للأعراف الدبلوماسية وتجاوز مرفوض للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".
وحذر وزير الاعلام من تماهي البعثات الدبلوماسية العاملة في طهران مع أجندة النظام الايراني في شرعنة الانقلاب الحوثي وسياساته التخريبية التي تمثل تهديدا للامن الاقليمي والدولي.
ودعا الاريانى لاحترام إرادة الشعب اليمني والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار رقم 2216.
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