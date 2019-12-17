شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة اليمن تندد بلقاء السفير السويسرى بطهران وممثل الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نددت الحكومة اليمنية عبر وزير إعلامها معمر الأريانى بلقاء أجراه السفير السويسرى فى طهران مارکوس لیتنیر والوزير المفوض فى السفارة التى تحتضن قسم رعاية المصالح الأمريكية في إيران مع ممثل المليشيا الحوثية لدى ايران المدعو ابراهيم الديلمي، وفق وكالة الانباء اليمنية سبأ.

وقال وزير الإعلام، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)"ان اللقاء الذى عقد في العاصمة الايرانية طهران مخالفة سافرة للأعراف الدبلوماسية وتجاوز مرفوض للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

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وأضاف الارياني"ان ‏الدور الإيراني الواضح في الترتيب وتنظيم هذه اللقاءات إمعان في سياساتها العدائية تجاه اليمن حكومة وشعبا، ومؤشر إضافي للدعم السياسي إضافة إلى الدعم المالي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه نظام طهران للمليشيا الحوثية الانقلابية".

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وحذر وزير الاعلام من تماهي البعثات الدبلوماسية العاملة في طهران مع أجندة النظام الايراني في شرعنة الانقلاب الحوثي وسياساته التخريبية التي تمثل تهديدا للامن الاقليمي والدولي.

ودعا الاريانى لاحترام إرادة الشعب اليمني والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار رقم 2216.