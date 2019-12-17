شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يوجه الدعوة لاختيار الهوية الإعلامية للإمارات: مسيرتنا ملهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإماراتيين للمشاركة فى اختيار الهوية الإعلامية للدولة، والشعار الذى سيكون رمزا للدولة.

وقال بن زايد عبر تويتر: "قصة نجاحنا عالمية ومسيرتنا ملهمة.. ودعوتنا لمشاركة الجميع فى وضع بصمة فى قصة الإمارات.. نابعة من منهجنا الأصيل فى التعاون والتشارك مع الآخرين.. أدعو الجميع إلى اختيار الهوية الإعلامية لدولة الإمارات.. الشعار الذى سيكون رمزاً لدولة تسعى لأن تكون الأفضل بحلول مائة عام على إنشائها".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، قد أعلن إطلاقه مشروع لاختيار شعار دولة الإمارات، إذ قال عبر تويتر:" أطلقنا مشروعاً للهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات لنقل قصتنا للعالم بشكل جديد.. الجميع جزء من نجاحنا ونريد للجميع المشاركة فى اختيار أفضل تصميم يمثل قصتنا، أنتم من ستختارون الشعار المناسب الذي سيمثلنا للخمسين عاما القادمة".