شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» للمقاولين: استخراج التصاريح شرط تنفيذ أعمال شبكات الطرق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكدت وزارة النقل، على ضرورة استخراج المقاولين التصاريح اللازمة قبل الشروع في أعمال شبكات الطرق، والتعديات على حرم الطرق أو جانب الطريق، التي ترتبط بالحوادث المرورية والمشاكل الواقعة على الطرق، ومنها ربط المحطات والطرق الفرعية بالطرق الرئيسة بشكل عشوائي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل السلامة على التي دشنتها الوزارة أمس في جدة؛ حيث ذكر وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، إن توصيات الورشة تركزت في رفع سلامة الوعي في سلامة الطرق بمشاركة وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، أمن الطرق، المرور، الهلال الأحمر، الجهات ذات العلاقة.

وأضاف “الشامي”: أن الورشة تهدف إلى رفع مستوى السلامة وفتح قنوات للتعاون والاستمرار في التواصل مع الجهات الحكومية وتذليل التحديات، بحسب “مكة”.