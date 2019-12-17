شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: 4 طرق لتعويض المعتمرين ضمن خدمة التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
حددت وزارة الحج والعمرة 4 طرق لدفع تعويض بوليصة التأمين للمعتمر في حال استحقاقه من خلال “تحويل بنكي، إصدار بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع، التحويل النقدي عبر القنوات المختلفة، تحويل مباشر إلى بطاقة الائتمان”.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان أن دفع التعويض للمعتمر يتوقف على حسب الحالات والحوادث التي تواجهه خلال فترة إقامته في المملكة؛ وفقاً لـ”مكة”.
وسيجري ربط التأمين الصحي للمعتمر بالتأشيرة على أن تفعل الوثيقة فور وصوله إلى المملكة، حيث تبلغ رسوم التأمين الشامل لتأشيرة العمرة 189 ريالاً لمدة 30 يوماً، بدون أي نسبة تحمل للحالات المغطاة في التأمين.
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