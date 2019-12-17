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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طريقة سهلة وسريعة لإزالة الحبوب من الوجه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
من أكثر المشاكل التي تواجه الشباب والنساء خصوصاً في سن المراهقه هي حبوب الوجه.
فهذه الحبوب تعيق المرأه في اظهار جمالها، فلا تشعر بالإرتياح تجاه شكلها، وفي بعض الأحيان تسبب مشاكل واضرار نفسية؛ لكنه شيء طبيعي تماما بسبب طبيعة بشرة الإنسان وخواص الجلد.
ولحسن الحظ هناك وصفة سحرية ومجربة ستمكنك من الحصول على بشرة ناعمة تماما كبشرة الأطفال، إليكم هذه الوصفة:
المكونات:
2 ملعقة من اللبن البودرة
2 ملعقة من الشوفان
3 قطرات من الليمون
4 ملاعق ماء ورد
طريقة التحضير:
- وضع ملعقتين من الشوفان وملعقتين من اللبن البودرة وماء الورد وقطرات الليمون معاً.
- خلط جميع المكونات معاً.
- ضعها على البشرة لمدة 10 دقائق، ودلك البشرة بحركة دائرية باليد أثناء وضع الخلطة على الوجه والتركيز على الأماكن التي بها حبوب ورؤوس سوداء.
- ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ونقوم بتدليكه بقطعة من الثلج.
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