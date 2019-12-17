عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يرى عدد كبير من الناس وصفة العالم الروسي Hristo Mermerski على أنها وصفة بيتية ثورية لمعالجة السرطان.



وتقوم هذه الوصفة البيتية بتنظف الأوعية الدموية وتعالج القلب وتعزز الجهاز المناعي وتنظف الكبد والكلى، كما أنها تحسن الذاكرة وتحمي القلب من النوبات القلبية وهي الى ذلك افضل وصفة طبيعية لمعالجة كل انواع السرطان.

وفي إحدى محاضراته قال البروفسور مارمارسكي: "إنها طعام لمعالجة كامل الجسم ولمعالجة السرطان".

مكونات الوصفة:

15 ليمونة حامضة، 12 حص ثوم طازج، كيلو واحد من العسل الطبيعي، 400غ من حبوب القمح المنبتة، 400غ من الجوز.

كيف تنبت الحبوب؟

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ضع القمح في وعاء كبير، ثم اسكب الماء فوقه واتركه ليلة كاملة.

بعد 12 ساعة صفّ الحبوب واغسلها ثم صفّها مرة ثانية، وضع حبات القمح بعد تجفيفها في وعاء واتركها مدة 24 ساعة.

الخطوات:

- اسحق الجوز والقمح المنبت وحصوص الثوم، واهرس 5 ليمونات حامضة بقشرها ومن ثم اضفها الى خليط القمح المنبت.

-اعصر الليمونات الحامضة العشرة الاخرى واضف عصير الحامض الى المزيج، اخلط المكونات حتى يصبح المزيج متجانساً.

- أضف العسل وحرّك بملعقة خشبية ومن ثم ضع المزيج في مرطبان وضعه في البراد، اترك الخلطة تنتقع مدة 3 أيام قبل أن تستعملها.

كيف تستهلكها؟

خذ ملعقة صغيرة أو ملعقتين قبل الفطور والغداء وقبل النوم، إذا كنت تأخذ هذه الخلطة لمعالجة السرطان خذ منها ملعقتين صغيرتين كل ساعتين.