اخبار الخليج

خلطة طبيعية للتخلص من شعر الوجه

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلطة طبيعية للتخلص من شعر الوجه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

خلطة طبيعية للتخلص من شعر الوجه

متابعات_الخليج 365

تعتبر عملية إزالة شعر الوجه مشكلة قد تؤرق الكثير من الفتيات خاصة الذين يعانون من الحساسية، و يصعب عليهم استخدام الحلاوة أو الخيط أو الشمع، أو أي طريقة تعد مؤلمة و تؤدي إلى ظهور علامات في الوجه، و آثار جانبية.

 

 وتعتبر الكريمات أيضاً من الطرق غير المضمونة في إزالة الشعر، نظراً لأن معظم كريمات إزالة الشعر تسبب حساسية في الوجه، عدا عن أسعارها الباهظة، لذلك نقدم لكم طريقة طبيعية وفعالة وتعطي نتائج رائعة في التخلص من الشعر مدى الحياة، وهي خلطة “الملح الخشن” للقضاء على شعر الوجه نهائياً

 

Advertisements

 

المكونات: صابونة زيت الزيتون “مبشور” يتم إحضارها من العطار. ملح طعام خشن. ماء ورد. الطريقة: يتم خلط جميع المكونات السابقة ليصبح المزيج “كريمي”.

 

 يوضع الخليط على الوجه لمدة ساعتين حتى يجب تماماً، يتم إزالة الخليط بفركه برفق على الوجه فيتشاقط الشعر نهائياً.

 

يتم غسل الوجه و وضع كريم مرطب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلطة طبيعية للتخلص من شعر الوجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا