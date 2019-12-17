خلطة طبيعية للتخلص من شعر الوجه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعتبر عملية إزالة شعر الوجه مشكلة قد تؤرق الكثير من الفتيات خاصة الذين يعانون من الحساسية، و يصعب عليهم استخدام الحلاوة أو الخيط أو الشمع، أو أي طريقة تعد مؤلمة و تؤدي إلى ظهور علامات في الوجه، و آثار جانبية.



وتعتبر الكريمات أيضاً من الطرق غير المضمونة في إزالة الشعر، نظراً لأن معظم كريمات إزالة الشعر تسبب حساسية في الوجه، عدا عن أسعارها الباهظة، لذلك نقدم لكم طريقة طبيعية وفعالة وتعطي نتائج رائعة في التخلص من الشعر مدى الحياة، وهي خلطة “الملح الخشن” للقضاء على شعر الوجه نهائياً

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المكونات: صابونة زيت الزيتون “مبشور” يتم إحضارها من العطار. ملح طعام خشن. ماء ورد. الطريقة: يتم خلط جميع المكونات السابقة ليصبح المزيج “كريمي”.

يوضع الخليط على الوجه لمدة ساعتين حتى يجب تماماً، يتم إزالة الخليط بفركه برفق على الوجه فيتشاقط الشعر نهائياً.

يتم غسل الوجه و وضع كريم مرطب.