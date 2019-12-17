حزمــة معــارض في مهرجان الفنون الإسلامية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت النسخة العشرون من مهرجان الفنون الإسلامية فعالياتها الفنية المتنوعة مساء أمس الأول بافتتاح معارض أعمال خطية وتركيبية وصناعات تقليدية ورسومات لافتة في جامعة الشارقة وساحة الخط وواجهة المجاز المائية ومسرح المجاز، حضر الافتتاح عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير المهرجان إلى جانب الفنانين المشاركين ومحبي الفن الإسلامي وضيوف المهرجان وعدد من الإعلاميين.

ففي جامعة الشارقة تم افتتاح معرضين فنيين هما «كتب خارجة عن النسق» للفنان المصري إسلام علي، و«النظرية الموحدة» للفنانة الأمريكية ميري واجنر..

وفي ساحة الخط تضمن معرض «جماليات الحرف العربي بين الماضي والحاضر» أعمال 15 خطاطاً من دول عدة أنجزوا أكثر من 40 عملاً فنياً متنوعاً.

وتضمن معرض «ما وراء الزمن» للفنانة شيماء أوقور مجموعة فنية من أعمال التذهيب أنجزت بين الأعوام 2008 و2019.

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أما معرض «قيروانيات» للفنانين عمر الجمني وعامر بن جدو، فقد اشتمل على عدة أساليب خطية منها المجوهر والمبسوط والثلث المغربي والزمامي والمجوهر الجليل.

وفي معرض «صناعات تقليدية من خوارزم» للفنانين قاسموف جمول ونزاروف أنور وشيخة عبد الله جسدت الأعمال بعض القصص التاريخية والحياة اليومية للأوزبكيين، وهي عبارة عن أعمال مزخرفة من النحاس أحد الموروثات التقليدية لهذا الشعب.

ويكشف معرض «الخيال في الفنون الإسلامية» للفنانين محسن أغاميري وزينب شاهي إبداعاً لافتاً عن جهد عملي تشاركي ينم عن حيوية في الإنتاج، حيث يستند الفنانان إلى رؤية فنية ذات لغة بصرية لافتة من خلال عدة نسخ من القرآن إضافة إلى العديد من القطع الخطية وأعمال زخرفية تزين متاحف مرموقة.

وفي واجهة المجاز المائية تم افتتاح معرضين فنيين هما «من أفق إلى أفق» للفنانة سينتا تانترا، و«تأمل/ لعب» لليابانيين كاز شيران وكايتو ساكوما. وكانت باحة مسرح المجاز مكاناً للعمل الفني «مبنى ينمو» الذي أشار صاحبه الفنان أحمد قرعلي إلى أن المشروع المقدم جزء من مشروع نحتي أكبر يستكمله تباعاً في كل عرض محاولاً تطوير الشكل المعماري في الحضارة الإسلامية من وجهة نظره كنحات متخيلاً مدينة كاملة مستوحاة من هذا الإرث الفني. «وام»