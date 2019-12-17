«الثقافة» تُطلق «استكشاف أماكن التعايش في الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:فدوى إبراهيم

أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة مساء أمس الأول، كتاب «استكشاف أماكن التعايش في الإمارات.. رحلة معمارية»، بالشراكة مع ترينالي الشارقة، وشركائها الرئيسيين في مشروع «العمارة في الإمارات»، بحضور الشيخ سالم القاسمي الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون، وعدد من متخصصي العمارة والمهتمين.

أقيمت على هامش إطلاق الكتاب في المدرسة القاسمية بالشارقة، جلسة حوارية في فنون العمارة، ومعرض فني استعرض 14 صورة لأبرز أماكن التعايش في الإمارات، إضافة إلى مجسمات وأعمال فنية في فن العمارة. وركزت الجلسة الحوارية على مناقشة دور المجتمعات في مسيرة تطور العمارة والتأثيرات الثقافية والمجتمعية، من خلال استكشاف تأثير المدن الساحلية والتجارة في حركة العمارة الحديثة، كما قدمت نبذة عن دور الرؤية السياسية والمجتمعية في النماذج المعمارية في الدولة، وإطلاع الجمهور عليها، ورفع مستوى الوعي بها.

وقال الشيخ سالم القاسمي: «يعتبر فن العمارة في كل مكان وزمان الصبغة الوراثية التي تعطي المناطق الحضرية هويتها المتفردة بين الشعوب والأمم، بيد أن هذه الهوية على مستوى العالم تتعرض لمخاطر الاندثار والزوال النهائي، وذلك تحت وطأة التوسع السريع للمدن التي يتم بناؤها وفق أحدث المواصفات شكلاً ومضموناً؛ لذا نجد أن الدول تفخر بما لديها أو ما تبقى لديها من معالم أثرية ومبانٍ تراثية نادرة في مواقع متفرقة، وتلك معضلة مرت بها جميع الشعوب والدول بما فيها منطقتنا؛ لهذا يأتي هذا الكتاب ليقدم لمحات حول ثراء وتنوع المشهد العمراني وأماكن التعايش في مجتمعنا متعدد الأعراق والثقافات، والذي يحتضن أكثر من 200 جنسية تعيش في انسجام تام على الرغم من تنوع خلفياتها الثقافية، وتجد أماكن للتعايش فيما بينها».

وأضاف: «لطالما كانت الإمارات محوراً للتلاقي والتبادل التجاري والثقافي، وذلك ينسحب أيضاً على مجال العمارة في عصرنا الحديث، ونجدها تستقطب أفضل العقول في مجال الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري من حول العالم، هؤلاء الذين وجدوا في الإمارات فرصة لتحقيق رؤيتهم التي تتلاقى مع قيم مجتمعنا ورؤية الدولة.

وأكد الشيخ سالم القاسمي ل«الخليج» أن سمة التعايش التي تكتنف المواقع ال 40 التي تم اختيارها للكتاب وهي جزء فقط من بين 470 موقعاً تم رصدها تشير إلى أن مبادئ التعايش والتسامح والتقارب مع الآخر بين جميع من يعيش على هذه الأرض، ما هي إلا أسس وضعها وأرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، فهو من أسس لهذا الفكر واستمر النهج حتى يومنا هذا، مؤكداً أن فكرة المساحات المفتوحة في عدد كبير من المباني يعكس كونها أماكن للتلاقي الاجتماعي المفتوح. وأوضح أن الكتاب سيكون مرجعاً فكرياً في التسامح والتعايش، ومذكرة للطلاب المعماريين يقودهم للتعرف إلى مبادئ تاريخ العمارة في الإمارات، وأن التسامح مبدأ أساسي في عمارة الدولة في جميع الأماكن الدينية والثقافية، لتجمع الناس تحت ظلتها.

وقال مصور الكتاب حسين الموسوي ل«الخليج»: كل موقع من الأربعين موقعاً، يضم ما يقارب 5 إلى 8 صور في الكتاب، ولعل أقدم موقع في الكتاب يعود إلى حقبة الخمسينات.