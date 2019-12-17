عوائد البريميرليج في خطر بعد حجب الصين مباراة أرسنال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

عبرت الأندية الإنجليزية عن مخاوفها بشأن فقدان عوائد حقوق البث والرعاية مستقبلاً بعد حجب الصين البث المباشر لمباراة أرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات معقل أرسنال، على خلفية التصريحات التي أدلى بها نجم أرسنال الألماني مسعود أوزيل. واستبدل التلفزيون الصيني البث المباشر لمباراة فوز توتنهام على وولفرهامبتون 2-1 بدلاً من فوز حامل اللقب سيتي 3- صفر على مضيفه رغم أن نادي أرسنال تنصل من تصريحات أوزيل في السوشيال ميديا عن أقلية الايغور، وأصدر بياناً على منصة التواصل الصينية «ويبو» أكد فيه أن النادي لا شأن له بالأمور السياسية وأن ما قاله اللاعب يعبر عن رأيه الشخصي فقط.

وتمتلك الصين نادي وولفرهامبتون عبر مجموعة كونجلوميريت فوصن وتستثمر أسهماً بنادي مانشستر سيتي حامل اللقب فيما ترعى قميص بورنموث وكريستال بالاس، ناهيك عن عقود رعاية مع أندية إنجليزية أخرى وتدفع جزءاً كبيراً من صفقة حقوق البث المباشر حول العالم القياسية (564 مليون استرليني) كما استضافت الصين بطولة كأس برمييرليج آسيا الودية قبل الموسم بمدينتي شنغهاي ونانينج مطلع العام الجاري. ولم تعلق رابطة البريمييرليج على حجب الصين المباراة لكن عبرت الأندية عن مخاوفها من تكرار ما حصل بين الصين ومباريات كرة السلة الأمريكية للمحترفين بعدما قطع اتحاد الكرة الصيني والعديد من الشركات جميع الصلات مع فريق هوستون روكيتس عقب تغريدة لمدرب الفريق داريل موري عبر فيها عن دعمه لتظاهرات هونج كونج. ويواجه أوزيل، أعلى اللاعبين أجراً، مستقبلاً غامضاًَ بعد تسببه بهذه الأزمة ناهيك عن أدائه المتراجع والذي ختمه بركل قفازه عند خروجه من الملعب بعد قرار المدرب ليونبيرج استبداله في الدقيقة 59 بايميل سميث راو. وانتقد محلل «ماتش أوف ذا داي» جيرمان جيناس تصرف أوزيل وقال: «يتصرف كأنه ضحية على الدوام لأنه مشهور، أنت لم تفعل شيئاً في المباراة لذا اخرج من الملعب» فيما رجحت تقارير أن موعد رحيل أوزيل من الباب الخلفي لأرسنال اقترب أكثر من أي وقت مضى.

في المقابل، تحدث كيفن دي بروين صانع ألعاب سيتي البلجيكي عن أسباب الفوز وقال: هجوم أرسنال حاول الضغط علينا لكن عندما نعبر رباعي هجومه يكون الطريق سالكاً لأنهم لا يساعدون خط دفاعهم، مارتينيلي فقط ساعد الدفاع بعض الشيء، كنا نحصل على مساحات للتحرك في كل مكان بالملعب. من الصعب جداً على 6 مدافعين أن يسيطروا لأن التسديدات يمكن أن تأتي من أي جهة وانتقاد دي بروين يطال قطعاً أوزيل وأوبميانغ ونيكولاس بيبي. الهزيمة دفعت مدرب أرسنال للتصريح: «طلبت من الإدارة حسم قرار بقائي أو تعيين مدرب آخر. أنا هنا لمساعدة الفريق واتخاذ قرار ببقائي يعني القدرة على الحصول على موارد مثل التي يحصل عليها مدربو الفرق الأخرى».