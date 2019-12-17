شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف عالمي بالجودة العالية للمنتجات الإماراتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت المنتجات الإماراتية التي تحمل شعار (صنع في الإمارات) في أسواق المملكة العربیة السعودية الشقیقة إلى حملات تشویه على وسائل التواصل المجتمعي للإضرار بسمعتها، وهي حملة شعواء تتنافي مع منظومة الضوابط والسیاسات المتبعة بعلامة الجودة الإماراتية، وتنال من قنوات ومستویات التنسیق والتشاور والمستوى المطبق في البلدين على صعید تبني وتطبیق أفضل الممارسات العالمیة في الرقابة والجودة والسلامة ومكافحة الغش، وهذه الحملة لن تنال مما حصدته دولة الإمارات من تقدیر واعتراف عالمیین في ذلك الصدد.

كما أن الإمارات تلتزم بالاتفاقيات المنظمة للجودة في دول مجلس التعاون الخلیجي، وتم إبرامها في ضوء توافق بین هیئات ومؤسسات المواصفات والمقاییس والمطابقة الخلیجیة، مع التزام كافة المؤسسات المعنیة والرسمیة الخلیجیة والمعنیة لضمان مطابقة المنتجات الوطنیة لأفضل معاییر الجودة والمواصفات العالمیة.

كما أن نظام یعد بمثابة إلزام إجباري لجمیع المنتجات الخاضعة للنظام باستیفائها متطلبات السلامة والجودة المحددة في اللائحة،(ECAS) تقییم المطابقة الإماراتية الفنیة من قبل الحكومة الإماراتیة.

مع التأكید على السمعة الطیبة للمنتجات الإماراتیة في ظل ما حققته دول الإمارات من مكانة متطورة على خريطة الاقتصاد العالمي، باتت تشهد بها المؤسسات الاقتصادیة الدولیة، بما فیها المؤسسات العالمیة المختصة بمعاییر الجودة والمطابقة الإنتاجیة ومتطلبات السلامة.



ثقة في المنتجات الإماراتیة



یجب التمحیص والتمعن في المرتبة المتطورة والمؤشرات الریادیة العالمیة التي بات یحتلها اقتصاد دولة الإمارات، ولا سیما سیاسات الشفافیة والمصداقیة في ممارسات الأعمال ومباشرة الشركات لأنشطتها الوطنیة منها والعالمیة على حد سواء على أرض الإمارات، والتي تصدرها المؤسسات الدولیة الرسمیة، بما فیها معاییر الشفافیة والمصداقیة في ممارسات الأعمال والتنافسیة بین الشركات من خلال معاییر الجودة في المنتجات ومطابقتها لأفضل المواصفات، وتبني حكومة الإمارات في سابقة ریادیة مبادرات تحفیزیة لأفضل ممارسات التمیز، بل ووضع تشریعات صارمة لتحسین سمعة المنتج الإماراتي سواء داخل الأسواق الإماراتیة أو في الخارج، فضلا عن ذلك، فإن إطلاق شائعات هوجاء بأن المنتجات الإماراتیة التي تصدر للخارج سیئة ومعیبة وضارة بالصحة بخلاف المنتجات التي تستخدم في الأسواق المحلیة، یتنافى مع محددات العقل والمعاییر التصدیریة، لكون دولة الإمارات من أكثر بلدان العالم تطبیقا لنهج الانفتاح سواء في المبادلات التجاریة أو في حركة السائحین بما فیها زائري الدولة من الأشقاء السعودیین بغرض السیاحة والأعمال، حیث یمكن بسهولة تجربتهم لنفس المنتج داخل الإمارات والمنتج المصدر لداخل المملكة العربیة السعودیة. حیث لم تصدر أي شكاوى أو امتعاضات طیلة الأعوام الماضیة.



اشتراطات وإجراءات صارمة

التجارة الخارجیة لدولة الإمارات وخاصة في السلع غیر النفطیة تتم عبر اشتراطات وإجراءات تنفیذیة ملزمة وصارمة وتتحدد في كل دولة طبقاً لأنواع السلع وخصوصیتها لتلك الإجراءات واشتراطاتها حیث تتطلب موافقات السلطات المسؤولة بحسب تبعیة السلع ومنها الغذائیة التي تشترط فحصها وحصولها على تقاریر من مختبرات معتمدة في تلك الدول المستهدفة بصادرات الدولة، وغیرها من الدول، قبل السماح بتداولها من قبل الجهات المختصة في تلك الدول، كما أن دولة الإمارات العربیة المتحدة ممثلة في كافة جهاتها الرقابیة والتفتیشیة سواءً على المنافذ الجمركیة للسلع الواردة أو المخصصة للاستهلاك المحلي أو التي تكون ضمن مدخلات انتاج سلع أخرى یتم توجیهها للتصدیر تخضع لمنظومة متكاملة وصارمة من معاییر الفحص والتأكد من المطابقة للمواصفات والصلاحیة للاستهلاك، وغیرها من الاشتراطات التي لا یمكن التهاون معها، وكذلك على منتجي السلع من المصانع في دولة الإمارات، كون قسم كبیر من كمیات انتاج هذه السلع یستهلك محلیاً.

إن الصادرات السلعیة غیر النفطیة لدولة الإمارات، وباعتراف عالمي، تتمتع بجودة عالیة ویظهر ذلك جلیاً في تواجدها في الكثیر من دول العالم، حیث تتواجد الصادرات الإماراتیة، ووفقاً للإحصائيات الموثقة، فیما یربو على 198 دولة تشمل قارات العالم أجمع، فضلاً عن ذلك شهادات المؤسسات الدولیة المعنیة فإن دولة الإمارات تأتي في مراتب متقدمة في قائمة مصدري السلع حیث تأتي في المرتبة 16 عالمیاً.



أطر وضوابط تشریعیة

إن البیئة التشریعیة الضامنة للحفاظ على مصداقیة الجودة للمنتجات والسلع في دولة الإمارات، بالأخص قوانین الملكیة الفكریة والتصدي لجرائم الغش التجاري، تتضح بشكل بارز حیث بفضل تلك التشریعات باتت المنتجات الإماراتیة أو المنتجات الأجنبیة الواردة للدولة سواء للاستهلاك الداخلي، أو إعادة التصدیر تخضع لعقوبات صارمة في حال تعرضها لعملیات غش أو تقلید تجاري مع حملات للتفتیش مع استمراریة القیام بشكل معلن بحملات رسمیة وملاحقات لإتلاف السلع المغشوشة والمقلدة، في حين أن الشركات العالمیة التي لها مقار في منطقة جبل علي والمناطق الحرة بالدولة لن ترضى بطبیعة الحال أن تتعرض منتجاتها للتقلید، خاصة أن الإمارات تعد نقطة انطلاق لأسواق الدول الأخرى المجاورة. مع استعراض عدد من التشریعات في ذلك الصدد، لاسیما قانون اتحادي رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ في شأن العلامات التجاریة، والقانون الاتحادي رقم ٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن قمع الغش والتدلیس في المعاملات التجاریة، وغیرها من تشریعات وقوانین منظمة وصارمة.



تفنید الشائعات

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إن الافتراءات على اقتصاد دولة الإمارات والصادرات الإماراتية من خلال الترویج لشائعات واتهامات باطلة وهوجاء تصدر من أشخاص ذوي نفوس ضعیفة وبغرض تنفیذ أجندة خبیثة، إنما هو أمر لا تقبله دولة الإمارات التي تعرف بحفاظها على مصالح كافة الدول واحترام مكانتها.

إن منطقة جبل علي الحرة، تعمل بالتنسیق على أعلى مستوى مع هیئة الإمارات للمواصفات والمقاییس «مواصفات»، في متابعة ضوابط التدقیق والرقابة عل التصنیع في دولة الإمارات، وكذلك المنتجات المصنعة لأغراض التصدیر إلى دول مجلس التعاون الخلیجي، فضلا عن دول العالم الأخرى.

وفیما یتعلق بموضوع السلع المغشوشة والتي زعم مروجو تلك الشائعات أنها تصنع في جبل علي من مواد غیر صحیة، فهذا الأمر عارٍ تماماً عن الصحة لزیادة الرقابة على كافة المنتجات والسلع.

ولیس بالضروري أن الأرقام الثلاثة الأولى «Barcode» للمنتج تشیر إلى البلد الذي تم تصنیع المنتج فیه، وإنما تشیر إلى البلد الذي يوجد فیه مقر للشركة.

كما أن المنتجات الكهربائیة المصنعة والمتداولة المشار إلیها غیر مناسبة للاستخدام في الإمارات فإن ذلك مرده سبب فني بحت لأن القابس الثنائي ( الفیشة) والأحمال الكهربائیة مختلفة عن التجهیزات المحلیة، فیما أن عملیات وخطوط التصنیع في الإمارات للمنتجات الكهربائیة تراعي في ذات الوقت التباین في المواصفات الفنیة وقوة التیار الكهربائي التي تختلف من دولة لدولة.

ولیس لها علاقة من قریب أو بعید بعملیات غش تجاري في الإمارات تستهدف الإضرار بالمستهلكین في أي دولة تستورد منتجات الإمارات الكهربائیة.



حقائق ومنجزات



وفیما یتعلق بالاتهامات الموجهة لمنطقة جبل علي الحرة فإنه یمكن النظر في حقائق معلنة، والتي أهمها أن منطقة جبل علي الحرة باتت أحد أكبر المناطق الحرة المتخصصة في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستیة في العالم تأسساً على مسیرة تمتد لنحو 35 عاماً رسخت خلاله نموذج ریادي للمناطق الاقتصادیة لیس في منطقة الشرق الأوسط لوحدها ولكن في العالم وتوجه استثماراتها للمنطقة الاقتصادیة في الشرق الأوسط وإفریقیا ووسط وجنوب شرق آسیا وشبه القارة الهندیة والتي تضم نحو 3.5 ملیار مستهلك كما تصدر لنحو 194 دولة حول العالم، كما تعتبر المنطقة الحرة بجبل علي الیوم مقراً لأكثر من 7.500 شركة تضم قائمة كبیرة من كبریات الشركات وأكثر من 100 شركة عالمیة مدرجة في قائمة الشركات الأكثر ثراء عالمیًا فورتشن 500،والتي من ضمنها نیسان، تویوتا، فولكس فاجن، سامسونج، سوني وغیرها الكثیر، كما تضم المنطقة الحرة لجبل علي 529 شركة تعمل في مجالات صناعة وإنتاج الأغذیة والمشروبات من أكثر من 67 دولة، من ضمنها 22 شركة أمریكیة، و 28 شركة بریطانیة، و 7 شركات ألمانیة، و 13 شركة فرنسیة.

كما تضم أهم العلامات التجاریة في مجال الأغذیة والمشروبات والتي تتخذ من جبل علي مقار للتصنیع لها، أكبر الشركات في العالم منها ( نستلة- مارس- یونیلفر، كرافت فودز-هاینز-ماكورمیك- كالیفورنیا جاردن- ماستر بیكر)، كما أن نحو 130 دولة تستخدم المنتجات الغذائیة المصنعة في منطقة جبل علي الحرة.

مكانة الإمارات التجاریة



تشیر بیانات تجارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا في السلع غیر النفطیة بلغت أكثر من 1.5 تريلیون دولار منها 547 ملیار دولار صادرات سلعیة غیر نفطیة وما قیمته 958 ملیار دولار واردات، والإمارات تتربع على قائمة أهم مصدري ومستوردي وإجمالي تجارة تلك المنطقة في السلع غیر النفطیة حیث ان الإمارات تستحوذ على ما نسبته 26.5 % من إجمالي تجارة المنطقة الخارجیة من السلع غیر النفطیة، وما نسبته 30.9 % منها من صادرات المنطقة غیر النفطیة، وما نسبته 23.9 % من واردات المنطقة من السلع غیر النفطیة.



أجهزة رقابیة

إن منطقة جبل علي الحرة تطبق أرقى معاییر إدارة الجودة حیث كانت أول جهة على مستوى الشرق الأوسط تطبق بنجاح معاییر نظام إدارة الأمن الإقلیمي وحصدت قبل 13 عاماً على شهادة آیزو 2007،28000، لنظام إدارة الجودة، وآیزو 2014.10002، لإدارة شكوى المتعاملین وكانت أیضاً أول من یحصل في منطقة الشرق الأوسط على آیزو 2018،450001 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنیة.

كما أن الاتهامات للصادرات السلعیة الإماراتیة تعني توجیه الاتهام للأجهزة الرقابیة في نحو 198 سوقاً ودولة تستقبل صادرات الإمارات حیث لم تصدر أی شكاوى من تلك الدول، ویجب في نهایة المطاف عدم الانسیاق للشائعات أو ما یتداول من معلومات مغلوطة تظلل المستهلك، وإنما یمكن للمستهلك التأكد من كافة المعلومات وصحتها من خلال القنوات والجهات الرسمیة في بلده.



قوة العلاقات التجاریة بین الإمارات والسعودیة



وختاماً، فإنه یمكن التمحیص والربط بین صدور تلك الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتزاید المطرد في العلاقات الاقتصادیة بین السعودیة والإمارات، ولاسیما في ظل التوجیهات العلیا والرؤى الثاقبة بین قیادتي الدولتین الشقیقتین.

ووفقاً للإحصائیات على صعید التبادل التجاري یمكن الإشارة للنمو غیر المسبوق لقیمة المبادلات التجاریة بین الإمارات والسعودیة خلال العام الماضي 2018، بنحو 35.6 %. كما تبوأت المملكة العربیة السعودیة الشقیقة مرتبة الشریك التجاري الثالث لدولة الإمارات ضمن قائمة الشركاء التجاریین العشرة الأهم.