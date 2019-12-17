العاهل السعودي يستقبل وزير الخارجية اليوناني

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.
وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.
وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أنه تم خلال الاستقبال استعراض المستجدات في المنطقة.
حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس، وعدد من المسؤولين.
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