الإمارات تعتقل أخطر مطلوب هارب من هولندا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images الشرطة الهولندية تعقد مؤتمرا صحفيا حول التطورات المحيطة باعتقال رضوان الطاغي في دبي

اعتقلت الشرطة في دبي أخطر مطلوب هارب من هولندا.

وكانت مذكرات اعتقال دولية قد صدرت بحق رضوان الطاغي، المولود في المغرب ويبلغ من العمر 41 عاما، لاتهامه بالقتل وتهريب المخدرات.

وفي سبتمبر/ أيلول، قُتل محام هولندي، كان موكله شاهدا في قضية ضد الطاغي، بالرصاص بالقرب من منزله في العاصمة الهولندية أمستردام.

وقالت شرطة دبي في بيان إن الطاغي دخل دولة الإمارات "عبر مطار دبي، باستخدام جواز سفر وتأشيرة لشخصية مزيفة".

وأضافت الشرطة أنه كان يعيش في منطقة سكنية في دبي "حيث لم يكن يمارس أي نشاط إجرامي"، وكان لديه "مساعدون من جنسيات مختلفة".

وقالت شرطة دبي إنه "اعترف بجميع الجرائم".

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وقال مسؤولون هولنديون إنهم يعملون مع نظرائهم الإماراتيين لتسليم المشتبه به إلى هولندا على الرغم من عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين البلدين. © Getty Images

وقال قائد الشرطة الهولندية، إريك أكيربوم، إن اعتقال الطاغي يمثل "أهمية كبيرة لهولندا" وجاء نتيجة تعاون بين البلدين.

وتصاعدت الضغوط على السلطات الهولندية بعد مقتل المحامي ديرك ويرسوم في سبتمبر/ أيلول.

وكان ويرسوم محاميا لشاهد، يُدعى نبيل بقالي، في قضية ضد الطاغي ومشتبه به آخر مطلوب بتهم مماثلة يُدعى سعيد رزوقي.

وتسمح القوانين الهولندية بتدخين بعض أنواع من المخدرات، لكن تقريرا أعده مجلس مدينة أمستردام هذا العام قال إن المدينة تعاني الآن من مشكلة كبيرة مع المخدرات والجريمة المنظمة.

وكانت إحدى نقابات الشرطة الهولندية الرئيسية قد قالت إن إطلاق النار على المحامي كان "تأكيدا على أننا نعيش في دولة مخدرات".