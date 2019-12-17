دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Corsair تستحوذ على Scuf لتعزيز منتجات الشركة من وحدات التحكم في الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.

إستحوذت شركة Corsair مؤخراً على الشركة المطورة لوحدات النحكم في الألعاب Scuf، حيث تستعد Corsair لتعزيز الجيل الجديد من وحدات التحكم في الألعاب.

تهدف شركة Corsair للتوسع في سوق وحدات الألعاب بمنتجات متطورة خلال الفترة القادمة، وفي إطار تنفيذ ذلك إستحوذت الشركة خلال الفترة الماضية على Elgato Gaming وOrigin PC، واليوم تنضم Scuf أيضاً إلى Corsair.

اشتهرت شركة Scuf بمنتجاتها من وحدات gamepad عالية الجودة، واليوم تنتقل تقنية الشركة إلى Corsair لتكون المتحكم الأول في سوق الأجهزة الطرفية المخصصة للألعاب، ووحدات التحكم في الألعاب.

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ومن المقرر أن تستمر Scuf كعلامة تجارية منفصلة في الوقت الحالي، لذا لن تجري الشركة تغييرات جذرية في البداية، حيث من المقرر أن تتم عملية الإستحواذ بشكل كامل خلال 30 يوم.

يذكر أن وحدات التحكم في الألعاب المطورة من Scuf تتميز بمستوى التسعير المرتفع، مع ميزة التخصيص في الكثير من أدوات ووظائف وحدة التحكم في الألعاب كما تدعم التخصيص الخارجي في التصميم، لذا ستضيف شعبية Scuf ترقية جديدة لوحدات Corsair في سوق الأجهزة الطرفية وأجهزة التحكم في الألعاب.

المصدر

هذا الموضوع Corsair تستحوذ على Scuf لتعزيز منتجات الشركة من وحدات التحكم في الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.