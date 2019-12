دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الإعلان عن VideoMic NTG ميكروفون شوتجن مليء بالميزات من RODE

أعلنت شركة RODE Microphones الأسترالية لصناعة معدات الصوت عن VideoMic NTG أحدث ميكروفون شوتجن للاستخدام فوق الكاميرا صممته الشركة لمصوري الفيديو ولصناع الافلام بميزانيات مختلفة، شاهد الفيديو التقديمي ثم تابع القراءة…

تم تصنيع ميكروفون VideoMic NTG من الألومنيوم المخفف والمخصص للطائرات

حيث يبلغ وزنه 94 غرام فقط مما يجعله متينًا للغاية للاستخدام حتى في أكثر ظروف

التصوير صعوبة سواء أكان أعلى الكاميرا أو مثبتًا على ذراع أو قبضة.

© alqiyady الإعلان عن VideoMic NTG ميكروفون شوتجن مليء بالميزات من RODE

يوفر VideoMic NTG استجابة ترددية مسطحة ونمط قطبي ضيق وتحكم دقيق

في الحصول على صوت فائق في أي بيئة تسجيل تقريبًا، يؤدي مخرج 3.5 ملم

والذي يتمتع بتقنية الاستشعار التلقائي بسلاسة مع كل الكاميرات والأجهزة المحمولة،

في حين أن مخرج USB الموجود على اللوحة يوفر اتصالًا مباشرًا بالكمبيوتر

أو الهاتف الذكي لمزيد من الراحة والمرونة في الاستخدام. اقرأ ايضاً | الاعلان عن ميكروفون NTG5 Broadcast الجديد من RODE

يتميز ميكروفون VideoMic NTG بنفس التصميم الصوتي لميكروفون NTG5

الذي تم الاعلان عنه مؤخرًا مما ينتج صوت طبيعي غير معدل، كما أن لديه نمط قطبي

ذو اتجاه فائق واستجابة ترددية مسطحة جدًا مما يجعله مثاليًا لمجموعة واسعة من

مشاريع صناعة الأفلام والبث وصناعة المحتوى.

© alqiyady الإعلان عن VideoMic NTG ميكروفون شوتجن مليء بالميزات من RODE

يوفر VideoMic NTG تحكم فريد في الـ Gain مما يتيح للمستخدمين ضبط

قوة اخراج الميكروفون بدقة عبر مستوى الميكروفون إلى مستوى الخط إلى مستوى

سماعة الرأس، هذا عنصر تحكم نشط له نطاق إخراج أكبر من أي ميكروفون آخر

في السوق وفقًا لـ RODE.

يُعد منفذ 3.5 ملم بميزة الاستشعار بمثابة لمسة لطيفة أخرى حيث يتم التبديل تلقائيًا

بين TRS و TRRS لاستيعاب كل من الكاميرات (TRS) والأجهزة المحمولة (TRRS)

وبالتالي يلغي الحاجة إلى استخدام كبلات التحويل الإضافية.

© alqiyady الإعلان عن VideoMic NTG ميكروفون شوتجن مليء بالميزات من RODE

ايضاً هناك وظيفة التشغيل التلقائي التي تعمل تلقائيًا على تشغيل الميكروفون

عند تشغيل الكاميرا، مما يضمن استعدادك دائمًا للتسجيل ويقلل من احتمالية

نسيان التشغيل اثناء التصوير، كما يساعد في الحفاظ على عمر البطارية

من خلال إيقاف تشغيل الميكروفون عند فصله عن الكهرباء أو عند إيقاف

تشغيل الكاميرا وهو امر مريح جداً.

يأتي ميكروفون VideoMic NTG مزود بتبديل رقمي يعمل كفلتر عالي التمرير،

– 20 ديسيبل وتعزيز عالي التردد وقناة أمان، هناك أيضًا مصباح تحذير مخصص

للإشارة عالية التردد والذي يضمن أن المصورين يسجلون صوت في المستوى الطبيعي.

© alqiyady الإعلان عن VideoMic NTG ميكروفون شوتجن مليء بالميزات من RODE

يعمل VideoMic NTG على بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة للشحن توفر ما يصل

الى 30+ ساعة من التسجيل يمكن إعادة شحنها عبر USB-C خلال ساعتين فقط.

تأتي الوحدة مزودة بأداة تثبيت Rycote Lyre عالية الجودة مع إدارة للكابلات

جنبًا إلى جنب مع سكة ​​منزلقة لضبط وضع الميكروفون على اي فتحة تركيب. * المواصفات التقنية لميكروفون RODE VideoMic NTG

– نمط القطبية: Supercardioid

– نطاق التردد: 20Hz – 20kHz

– استجابة التردد: 35Hz – 18kHz ± 3 dB

– مقاومة المخرج: 10Ω

– إشارة إلى نسبة الضجيج: 79 ديسيبل

– المدى الديناميكي: 105dB SPL

– حساسية: 26 ديسيبل إعادة 1V / باسكال (50mV @ 94dB SPL) ± 1dB @ 1kHz

– فلتر تمرير عالي التردد: 75 هرتز ، 150 هرتز

– عمر البطارية: 30+ ساعات

– سعة البطارية: 350mAh

– مخارج: 3.5 ملم بميزة الاستشعار التلقائي ومنفذ USB-C

– عمق البت: 24 بت

– الوزن: 94 جرام

لمزيد من المعلومات والأسعار والتوافر توجه إلى الموقع الرسمي لشركة RODE.

