شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الرياض بالسعودية يحتفل غداً باليوم العالمى للغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، غدا، باليوم العالمى للغة العربية تحت شعار "اللغة العربية والذكاء الاصطناعى"، وذلك في ثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم التابعة لمكتب تعليم الجنوب.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبى أن الاحتفاء يأتى تعزيزا لمكانة اللغة العربية لدى نفوس النشء بالاعتزاز بلغتهم التى تمثل هوية وطنية راسخة، استمدت مكانتها من القرآن الكريم الذي نزل بها على نبيه الكريم – صلى الله عليه وسلم – وحظيت باحترام العالم أجمع، الأمر الذى كان له الأثر فى تعاطى المنظمات الدولية معها بإيجابية، حيث صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية فيها وعليه تقرر الاحتفاء باللغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام.