شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد السعودية يعزى حاكم الشارقة فى وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله القاسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة فى وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمى.

وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، قال ولي العهد: تلقينا نبأ وفاة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان القاسمي – رحمه الله -، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازى، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.