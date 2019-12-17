شكرا لقرائتكم خبر عن النايض يبحث مع غسان سلامة ورئيس البرلمان الليبى تطورات الأوضاع بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى عارف النايض، رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور غسان سلامة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ونائبته ستيفنى وليامز، لمناقشة آخر التطورات فى الملف الليبى بمساراته المختلفة.

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وقام النايض بتسليم نسخ رسمية من آخر رسالتين مفتوحتين كان (مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة) قد وجّههما إلى سلامة خلال الأسابيع الماضية، محذّرًا من اتفاقيات السراج وأروغان، مؤكدا بطلانها، ومنوّها على ضرورة إنهاء استحواذ السراج وحكومته على السلطة ومقدّرات ليبيا المالية بانتهاء السنة الرابعة من حكمه بحلول اليوم الثلاثاء.

وكان قد اجتمع النايض البارحة بالمستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبى للتشاور ولاطلاعه على نتائج عدة لقاءات واتصالات دولية بخصوص إبراز شرعية البرلمان الليبى وحكومته وجيشه وتبيين انتهاء شرعية حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي.