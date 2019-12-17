موسكو تخصص نصف مليار دولار لتحديث ميناء طرطوس السوري

موسكو/ الخليج 365
أعلنت موسكو، الثلاثاء، تخصيص مبلغ نصف مليار دولار أمريكي، لاستثمارها في تحديث ميناء طرطوس السوري، على السواحل الشرقية للبحر المتوسط.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، في تصريحات صحفية، إنه من المقرر أن يتم استثمار المبلغ على أربع سنوات، في تحديث ميناء "طرطوس"، حسب وكالة "سبوتنيك" للأنباء.
وأضاف أنّ موسكو تعتزم "إعادة تأسيس وتعزيز الميناء القديم وبناء ميناء تجاري جديد".
وجاءت تصريحات "بوريسوف" بعد وصوله الإثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة عمل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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