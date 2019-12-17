إسرائيل تهدم شقة سكنية في القدس الشرقية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365
هدمت إسرائيل ، الثلاثاء، شقة سكنية في بلدة العيسوية، بالقدس الشرقية المحتلة، بداعي "البناء غير المرخص".
ووصلت قوات من الشرطة الإسرائيلية الى البلدة قبل ان تشرع جرافة تابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس بهدم الشقة.
وقال حاتم خليل ، صاحب المبنى ، للأناضول إن الشقة بمساحة 190 مترا مربعا وكان يهم للسكن فيها مع أفراد عائلته قبل أن تقدم السلطات الإسرائيلية على هدمها.
وأضاف إنه أقام الشقة في طابق ثاني لمنزل قبل 4 أشهر وكانت جاهزة للسكن قبل هدمها.
وتابع خليل: "حاولنا كثيرا، بما في ذلك من خلال المحاكم، الحصول على ترخيص بناء، ولكن السلطات الإسرائيلية تقيد بناء الفلسطينيين في القدس الشرقية" المحتلة.
وتشير تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية الى تصاعد عمليات الهدم في القدس الشرقية بموازاة تكثيف البناء الاستيطاني في المدينة.
ومنذ إحتلالها للقدس في العام 1967، تفرض إسرائيل قيودا مشددة على بناء الفلسطينيين للمنازل في المدينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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