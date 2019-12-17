روسيا والنظام السوري يجريان مناورات عسكرية في المتوسط

موسكو/ علي جورا/ الخليج 365

بدأت القوات البحرية الروسية و سلاح البحرية التابع للنظام السوري، الاثنين، مناورات عسكرية مشتركة في البحر المتوسط.

وأفاد قائد المناورات، ألكسندر يولداشيف، في تصريح صحفي، أن روسيا تشارك في المناورات عبر سفن حربية، ومقاتلات من قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية السورية، وقوارب هجومية، فيما يشارك النظام عبر سفن كاسحة ألغام.

Advertisements

وذكر أن السفن والمقاتلات المشاركة ستقوم بمناورات مشتركة، وإطلاق قذائف في البحر، مبينًا أن المناورات ستشهد تدريبات على مكافحة الجماعات المسلحة غير الشرعية، والطائرات المسيرة.

ولم يتطرق يوداشيف إلى عدد العناصر والسفن والطائرات المشاركة في المناورات.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تنشر سفنها منذ العام 2015، في قاعدة طرطوس البحرية بسوريا، إضافة إلى مقاتلات في قاعدة حميميم في اللاذقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.