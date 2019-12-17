أنقرة/ محمد نوري أردوغان/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد عنصرين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، شمالي العراق.
وذكرت الوزارة في بيان على حسابها بموقع تويتر، أن تحييد العنصرين تم خلال عملية مدعومة جوًا في منطقة هفتانين، شمالي العراق، في إطار عملية "المخلب-3".
وأكدت الوزارة استمرار العمليات شمالي العراق ضد العناصر الإرهابية.
وأطلقت القوات التركية في 27 مايو/أيار الماضي، عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية "المخلب-2" في 13 يوليو/ تموز الماضي، ثم "المخلب-3" في 24 أغسطس/ آب الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا" شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.