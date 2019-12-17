تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ محمد نوري أردوغان/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد عنصرين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان على حسابها بموقع تويتر، أن تحييد العنصرين تم خلال عملية مدعومة جوًا في منطقة هفتانين، شمالي العراق، في إطار عملية "المخلب-3".

وأكدت الوزارة استمرار العمليات شمالي العراق ضد العناصر الإرهابية.

وأطلقت القوات التركية في 27 مايو/أيار الماضي، عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية "المخلب-2" في 13 يوليو/ تموز الماضي، ثم "المخلب-3" في 24 أغسطس/ آب الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.