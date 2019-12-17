تعليم عسير يقوم بحملة تطوعية “صديقي ذوهمة

الخليج - سلمى الشهراني أقامت الإدارة العامة لتعليم بمنطقة عسير ممثلة بإدارة نشاط الطالبات بمبادرة الحملة التطوعية صديقي ذوهمة ضمن خطة الإدارة لتفعيل مناسبة اليوم العالمي للتطوع في مجالاته المتعددة، وذلك برعاية مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ/ سعد بن أحمد الجوني وبالمشاركة مع عدد من الفرق التطوعية والجهات الحكومية والمجتمعية وحضور عدد من أصحاب ذوي الهمة في المركز التجاري عسير مول

حضر التدشين مديرة إدارة النشاط الأستاذة هيام عسيري

ورئيسة قسم النشاط الكشفي الأستاذة شريفة الألمعي

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