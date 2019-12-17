الحج والعمرة تحدد طرق دفع تعويضات التأمين للمعتمرين

صحيفة الخليج الالكترونية

حددت وزارة الحج والعمرة 4 طرق لدفع التعويضات المستحقة بموجب وثيقة التأمين الصحي الشامل للمعتمر، بينها التحويل البنكي أو التحويل النقدي.

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان، وفقاً لـ”مكة”، أن دفع التعويض للمعتمر، يجري بواحدة من 4 طرق وهي: بتحويل بنكي، أو بإصدرا بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع، أو بالتحويل النقدي عبر القنوات المختلفة، أو بالتحويل مباشرة إلى بطاقة الائتمان.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أطلقت مؤخراً خدمة التأمين الصحي الشامل للمعتمرين ضمن مبادرات خدمة ضيوف الرحمن، بقيمة 189 ريالاً لمدة شهر، بنسبة تحمل 0% في الحالات المغطاة.

ويبدأ سريان التأمين على المعتمر فور وصوله المملكة، ويشمل: الرعاية الصحية والنقل الصحي والإسعافات والطوارئ وحوادث السفر والكوارث، إضافة إلى فقدان الأمتعة وتأخر الرحلات والبقاء في المطارات.