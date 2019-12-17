الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

صحيفة الخليج الالكترونية أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بصدور مرسوم تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. ووفق صحيفة “الرأي” المحلية، فقد أدّت الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد؛ اليمين الدستورية، اليوم، أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد. وتضم الحكومة الجديدة ثلاثة عناصر نسائية هن الوزيرات: رنا الفارس؛ وغدير أسيري؛ ومريم العقيل.

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