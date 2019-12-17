شكرا لقرائتكم خبر عن تضمنت استخدام المصاحف وثمار الليمون.. أغرب طرق لتهريب المخدرات إلى المملكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عرضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة جدة أحدث وأغرب وسائل تهريب المخدرات التي تم رصدها من قبل رجال الأمن عبر منافذ المملكة المختلفة، وذلك خلال مشاركتها بركن ثقافي توعوي في معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة.

وأوضح موظف التوعية الوقائية في مكافحة المخدرات بجدة عبدالجبار المالكي، وفقاً لـ”العربية نت”، أن أكثر الوسائل التي استخدمت في عمليات التهريب هي ثمار الليمون، وحبوب اللوز، وحتى غذاء الملكات، والتي صُنفت ضمن أحدث طرق تهريب المخدرات.

وأضاف المالكي أن من بين الطرق الجديدة التي تم رصدها مؤخرا في عمليات التهريب استخدام المصاحف، والكابلات الكهربائية، وهيدروليك السيارات، والمكابس، وخيوط الصوف.

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وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في رصد تلك العمليات المشبوهة، من خلال تتبع مصادر الرسائل المرسلة ومواقع الأشخاص بدقة ووضوح.