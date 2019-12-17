شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروب صحي لخسارة الوزن! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يبحث الجميع عن أفضل الطرق لخسارة الوزن سريعاً، لكن ليس هناك أفضل من الوسائل الطبيعية الآمنة بعيدًا عن تناول العقاقير والعلاجات الطبية التي تهدف للتخلص من الوزن الزائد، حيث تحمل تلك الأنواع من العلاجات الكثير من الآثار الجانبية الضارة بالصحة.



وقد وهبتنا الطبيعة العديد من المكونات الصحية التي تساعد على التخلص من الدهون المتراكمة دون أن تضر بصحة الجسم، كما تحتوي كذلك على العديد من الخواص الصحية الفعّالة والمفيدة. من أهم المكونات الطبيعية التي تعمل على خسارة الوزن الزائد هي القرفة والعسل. وقد عرف كل منهما بفوائده الصحية والطبية للجسم، هذا بالإضافة إلى المذاق اللذيذ والعناصر الغذائية المتعددة.

لكن ما لا يعلمه الكثيرون أنه عند خلط مسحوق القرفة مع العسل الطبيعي نحصل على خليط متجانس وفعّال للتخلص من الدهون الزائدة ورفع معدلات التمثيل الغذائي بشكل مضاعف أكثر من تناول كل منهما على حدا، إليكم أفضل الطرق لتناول خليط العسل مع القرفة:

للحصول على أفضل النتائج، ينصح بتناول خليط العسل مع القرفة في أوقات معينة من اليوم وهي:

1- في الصباح: تناول مشروب القرفة مع العسل في الصباح على معدة فارغة يساعد على زيادة معدلات التمثيل الغذائي ويعزز عملية حرق الدهون المتراكمة، كما يمد الجسم بالطاقة اللازمة لبداية اليوم.

يمكنك تناول مشروب القرفة مع العسل الساخن قبل تناول وجبة الإفطار بحوالي نصف ساعة.

2- بين الوجبات الرئيسية: تناول مشروب القرفة مع العسل بين الوجبات، خاصةً عند الشعور بالجوع يساعد على تجنب الرغبة في تناول الطعام. حيث يساعد على تقليل الشهية والحفاظ على معدلات التمثيل الغذائي خلال اليوم.

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3- قبل ممارسة التمرينات الرياضية: عند تناول القرفة مع العسل قبل ممارسة الرياضة، يحصل الجسم على الطاقة اللازمة لبذل المجهود اللازم وأداء التمرينات. كما يساعد على زيادة معدل التمثيل الغذائي، مما يعزز تأثير التمرينات الرياضية على الجسم.

4- في المساء: في المساء، يساعد تناول مشروق القرفة مع العسل على تجنب الرغبة في تناول الطعام ليلًا، كما يعمل على تقليل الشعور بالجوع ويعمل على ملء المعدة ببعض المكونات الصحية واللذيذة.

طريقة تحضير مشروب القرفة مع العسل الصحي لخسارة الوزن الزائد:

أما المكونات الأساسية، فهي:

1 كوب من الماء الساخن، ½ ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، 1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

خطوات التحضير:

1- تضاف ½ ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى كوب من الماء الساخن.

2- يغطى ويترك حتى يبرد قليلًا، ثم تضاف ملعقة صغيرة من العسل للتحلية مع التقليب.

ينبغي مراعاة تناول مشروب القرفة مع العسل الصحي في درجة حرارة دافئة وليست ساخنة للاحتفاظ بالقيم الغذائية للعسل.