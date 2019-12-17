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ما هي الخطوات للحصول على جسم مشدود بعيداً عن الرياضة؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

ما هي الخطوات للحصول على جسم مشدود بعيداً عن الرياضة؟

متابعات_الخليج 365

للحصول على مظهر مشدود للجلد بشكل سريع، يمكن وضع مكعبات من الثلج ومعها القليل من القرفة ولفها بمنديل ووضعها على المناطق التي ترغب المرأة في شدها.

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أو يمكن التنقل بين الحمام البارد والساخن، ربما لا يتحمل كثيرون حمام الماء البارد في الشتاء، ولكنه مفيد للغاية في شد الأوعية الدموية، لاسيما إن كان الانتقال اليه مباشرة من الحمام الفاتر، على أن لا يكون الفارق في الحرارة كبيرا جدا منعاً للأزمات الصحية، وتساهم هذه العملية في تحسين الدورة الدموية، ولها فوائد عديدة في التخلص من السيلوليت المزعج لمعظم النساء.

 

ويكمن الاستعانة بالشاي، فكوب من الشاي في الصباح يساعد في شد الجسم والحماية من الترهلات. لكن بالطبع ليس هذا ما يحدث مع كافة أنواع الشاي، وإنما مع أنواع معينة مستخرجة من بعض الأعشاب منها المتة وسن الأسد وحشيشة الليمون، والمعروف أنها تحفز عملية الأيض في الجسم.

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