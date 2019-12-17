شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخصص 100 ألف طن من الحبوب كمساعدات إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قال بوريسوف، فى اجتماع بدمشق، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس السورى بشار الأسد، إن الحكومة الروسية قررت تخصيص 100 ألف طن من الحبوب كمساعدات إنسانية للشعب السورى"، موضحا أن الشحنات الأولى ستبدأ فى نهاية ديسمبر الجارى وستكتمل فى موعد لا يتجاوز الربع الثانى من العام المقبل".
وكان قد وصل نائب رئيس الوزراء الروسى، يورى بوريسوف، يوم أمس، إلى سوريا بزيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس السورى، ويبحث موضوع مرفأ طرطوس وتوريد المنتجات الزراعية.
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