شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص اثر انفجار عبوة ناسفة بريف دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخص مصرعه، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون فى سيارة بمنطقة "نهر عيشة" بريف دمشق.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن مصدر فى وزارة الداخلية السورية، لم تسمه، القول إن سائق السيارة الذى أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار العبوة الناسفة قد توفى متأثرا بجراحه.

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وأعلن مصدر فى الشرطة السورية، فى وقت سابق، مقتل 5 مدنيين وإصابة 31 آخرين جراء سقوط قذائف أطلقتها فصائل مسلحة على مدينة حلب شمالى البلاد.