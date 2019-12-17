شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص اثر انفجار عبوة ناسفة بريف دمشق والان مع تفاصيل الخبر
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن مصدر فى وزارة الداخلية السورية، لم تسمه، القول إن سائق السيارة الذى أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار العبوة الناسفة قد توفى متأثرا بجراحه.
وأعلن مصدر فى الشرطة السورية، فى وقت سابق، مقتل 5 مدنيين وإصابة 31 آخرين جراء سقوط قذائف أطلقتها فصائل مسلحة على مدينة حلب شمالى البلاد.
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