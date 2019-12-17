شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لـ«وزير التعليم» بعد قرار تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في أول تصريح منه بعد قرار وزارة الخدمة المدنية تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية، أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ثقته في كفاءة المعلم، وأنه يراهن على المعلمين لإحداث التغيير الإيجابي، مشدداً على أنه في صف المعلمين والمعلمات وسيدافع عن حقوقهم، حتى يفخروا بوظيفتهم ومهنتهم.

وقال آل الشيخ، خلال حديث له في مقطع نشرته إحدى المنصات التابعة لوزارة التعليم: “إلى كل معلم ومعلمة، أنا في صفك أولاً، وسأدافع عن حقك، وسأعمل معك يداً بيد، خطوة بخطوة، لنصل بنظامنا التعليمي إلى ما يليق بالمملكة، ولما يجعلك تفخر بأنك معلم”.

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وأضاف: “أنا متأكد أن لدينا من الكفاءات مَن هم أهل لذلك، أنا أراهن على المعلم، وأنه متى ما كان حاضراً يستطيع أن يحدث التغيير”.

وجدد آل الشيخ تأكيده أن الوزارة تقف مع المعلمين والمعلمات، وأنها حريصة على تنفيذ كل ما فيه مصلحة للمعلمين والمعلمات، حتى يستطيعوا التركيز في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية وهي وظيفتهم الأساسية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد قررت تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية إلى الأول من يونيو من العام المقبل ، بدلاً من 23 من الشهر الجاري.