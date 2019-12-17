كيف ستخسر وزنك الزائد بسهوله؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

كثير من السيدات يرغبن في إنقاص وزنهم بطريقة سريعة ومضمونة لتحصل على الوزن المثالي وخصوصا إذا كان هناك مناسبة، لذلك فإن رجيم التمر بالحليب هو انسب أنواع الرجيم لانقاص الوزن في اسرع وقت ممكن لكن يجب أن يتم اتباع هذا الرجيم بطريقة أمنة.



ورجيم التمر واللبن عبارة عن عدد من التمرات يتم تقسيمها خلال اليوم عن طريق ثلاثة وجبات، وكل وجبه بها سبع ثمرات من التمر معها كوب من اللبن قليل الدسم أو منزوع الدسم، وإذا تم اتباع هذا الرجيم يتم خسارة من 3 إلى 4 كيلو جرام في أسبوع واحد.

ويعتبر رجيم التمر واللبن من أنواع الرجيم الصحية والأمنة حيث أنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة جدا والتمر يحتوى على سكريات ودهون وكلسيوم وحديد واللبن يحتوي على الكثير من البروتينات والفيتامينات والفسفور والماء.

ويتميز هذا الرجيم أيضا بسهولته وعدم هدر وقت في تجهيز الطعام وينبه أنه لا يتم زيادة فترة القيام بهذا الرجيم أكثر من 7 أيام وذلك للشخص السليم بدنيا ولا يعانى من أية أمراض لان الاستمرار باتباعه لمدة طويلة يسبب في الشعور بالإرهاق ونقص العديد من العناصر الضرورية للجسم.

طريقة رجيم التمر واللبن:

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أولا: وجبة الإفطار وهي عبارة عن 7 تمرات وكوب لبن قليل الدسم

ثانيا: وجبة خفيفة طبق من السلطة المشكلة ولا يضاف إليها دهون ولا يضاف إليها أيضأ جزر ولا ذرة ولا بطاطس.

ثالثا وجبة الغداء: 7 ثمرات من التمر وكوب لبن منزوع الدسم

رابعا وجبة خفيفة: طبق سلطة يحتوى على رغيف أسمر وخضار مقطع ودبس رمان وليمون.

خامسا وجبة العشاء: 7 ثمرات من التمر مع كوب حليب منزوع الدسم.

يتبع رجيم التمر واللبن لمدة أسبوع ويقسم اربعه أيام على الرجيم وثلاثة على نظام غذائي متكامل.